アップルiPhone SE4、来週なのか今日なのか、間もなくとしてもいつなのか、もう待てん

アップルが2025年上旬に発売するとうわさのアップルiPhone SE 第4世代が、まもなく発表されるという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月12日にXで伝えた。

同氏は先週の2月6日、iPhone SE 第4世代が今週プレスリリースで発表されると報じている。

海外メディアやリーカーの多くも「今週発表」と伝えており、なかには「発表は今日だ」と伝えているものもある。

アップルiPhone SE 第4世代はiPhone 14をベースにしたデバイスで、Face ID、USB-Cポート、A18チップなどを搭載すると言われている。

New iPhone SE is still imminent and should be announced by next week, when the company is holding product briefings. Tomorrow there’s a smaller announcement. For Friday, Apple Vision Pro reps are reaching out to press about an announcement to come. M4 MacBook Air within weeks. https://t.co/UabWO0shjY