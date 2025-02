アップル「iPhone SE4」新しいダミーユニットがリーク

アップルがまもなく発売するとうわさのアップルiPhone SE 第4世代の新しいダミーユニットが画像と動画でリークされた。著名リーカーのMajin Bu氏が1月27日にXで公開した。

同氏が公開した画像と動画のモックアップは、アップルの協力工場から流出した情報を基にケースメーカーが作成したものだという。

「iPhone 14にそっくり」といううわさとほぼ同じ外見をしているが、いくつかうわさと異なる部分も確認できる。

例えば意見が分かれていたダイナミックアイランドとノッチのどちらを搭載するかといううわさに対して、今回のモックアップは「ノッチ」だと回答してきている。

また、搭載するという話のあったアクションボタンやカメラコントロールボタンも見当たらない。

iPhone SE 第4世代は2025年3月か4月に発売されるとみられている。

iPhone SE 4 looks so beautiful pic.twitter.com/ezhNrrhyf8

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR