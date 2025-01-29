SteamとPS Storeでカプコンの人気作が最大87％オフ！「CAPCOM FEBRUARY SALE」が本日よりスタート

「モンスターハンター」シリーズや「バイオハザード」シリーズなど人気作がずらり！

カプコンは1月29日、同社のタイトルが最大87％オフで購入できる「CAPCOM FEBRUARY SALE」を各デジタルストアで開催。セール期間はストアごとに異なるので、下記を参照してほしい。

Steam Storeでは、Year 2追加キャラクター第3弾「舞」の参戦を2025年2月5日に控える『ストリートファイター6』、2月28日の発売日が迫る最新作『モンスターハンターワイルズ』への期待が膨らむ「モンスターハンター」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「逆転裁判」「ドラゴンズドグマ」「デッドライジング」「デビル メイ クライ」などの人気シリーズより多数のタイトルがラインアップ。

PlayStation Storeでは、「ロックマン」シリーズや「戦国BASARA」シリーズほか、対戦格闘やアクションゲームの数々がお買い得価格でセール中だ。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。全対象タイトルや割引率は、特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セールタイトル：CAPCOM FEBRUARY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■Steam Store

2025年2月11日2時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/lunarnewyear

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【50％オフ!!】：3995円

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【73％オフ!!】：1597円

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：9990円

セール価格【45％オフ!!】：5494円

収録内容：『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【40％オフ!!】：3594円

Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【43％オフ!!】：5124円

Steam『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【20％オフ!!】：4792円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【20％オフ!!】：3992円

Steam『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【50％オフ!!】：1523円

Steam『神祇（かみがみ）パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【25％オフ!!】：4492円

収録内容：『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』

『大神 絶景版』

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：1487円

収録内容：『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターライズ』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/

バンドル価格：5522円

収録内容：『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『ロックマンX + ゼロ パック』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/47948/X/

バンドル価格：3724円

収録内容：『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマンX DiVE オフライン』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

■PlayStation Store

2025年2月12日23時59分まで

PS4『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2547円

セール価格【62％オフ!!】：967円

PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【71％オフ!!】：974円

PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：1万4249円

セール価格【70％オフ!!】：4274円

収録内容：『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【68％オフ!!】：974円

PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

PS4『戦国BASARA 真田幸村伝』（ゲーム本編）

通常価格：7119円

セール価格【86％オフ!!】：996円

PS4『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【71％オフ!!】：974円

PS4『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

PS4『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。