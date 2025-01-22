Cygamesは1月22日、アクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』のSteam版について、セールを開始したと発表。開催期間は、2025年2月5日まで。
本作は、スマートフォン向けRPG『グランブルーファンタジー』をベースにしたアクションRPG。家庭用版だけのオリジナルの物語を楽しめる。
本セールでは、「Standard Edition」「Special Edition」がそれぞれ55％オフで購入可能。この機会に空の世界の冒険してみてはいかがだろうか。
■セール実施期間
Steam：2024年2月5日午前3時（JST）まで
■セール価格
『グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition』：8778円 ⇒ 3950円
『グランブルーファンタジー リリンク Special Edition』：1万1770円 ⇒ 5296円
■販売ページ
Steam Store：https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/
※セール期間は予告なく変更になる場合がございます
※詳細は各販売ページをご確認ください
※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年2月1日）
価格：
PS5／PS4／Steam通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4デラックスエディション：1万4300円（パッケージ版）
PS5／PS4／Steamスペシャルエディション：1万1770円（ダウンロード版）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：1万3860円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オフライン）／1～4人（オンライン）
CERO：B（12歳以上対象）
© Cygames, Inc.
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