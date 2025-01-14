アップル新型「Magic Mouse」音声コントロール機能搭載か

Apple

アップルが開発している次世代Magic Mouseは、音声コントロール機能を搭載して2026年に発売される見込みだという。韓国のブログNaverユーザー、yeux1122氏が12月30日に伝えた。

同氏は米メディアBloombergのMark Gurman記者による報道を補足する形で、次世代Magic Mouseが人間工学に基づく新しいデザインを採用し、充電ポートの位置などの長年の不満点を解決するとしている。

さらに、同氏の話ではタッチスクリーンと音声コントロールも採用されるとのこと。はたして一体どんなデザインになるのだろうか？

次世代Magic Mouseは2026年に発売予定とのうわさだ。