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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2198回

2026年登場

アップル新型「Magic Mouse」音声コントロール機能搭載か

2025年01月14日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルが開発している次世代Magic Mouseは、音声コントロール機能を搭載して2026年に発売される見込みだという。韓国のブログNaverユーザー、yeux1122氏が12月30日に伝えた。

　同氏は米メディアBloombergのMark Gurman記者による報道を補足する形で、次世代Magic Mouseが人間工学に基づく新しいデザインを採用し、充電ポートの位置などの長年の不満点を解決するとしている。

　さらに、同氏の話ではタッチスクリーンと音声コントロールも採用されるとのこと。はたして一体どんなデザインになるのだろうか？

　次世代Magic Mouseは2026年に発売予定とのうわさだ。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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