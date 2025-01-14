篠原修司のアップルうわさ情報局 第2198回
2026年登場
アップル新型「Magic Mouse」音声コントロール機能搭載か
2025年01月14日 20時00分更新
アップルが開発している次世代Magic Mouseは、音声コントロール機能を搭載して2026年に発売される見込みだという。韓国のブログNaverユーザー、yeux1122氏が12月30日に伝えた。
同氏は米メディアBloombergのMark Gurman記者による報道を補足する形で、次世代Magic Mouseが人間工学に基づく新しいデザインを採用し、充電ポートの位置などの長年の不満点を解決するとしている。
さらに、同氏の話ではタッチスクリーンと音声コントロールも採用されるとのこと。はたして一体どんなデザインになるのだろうか？
次世代Magic Mouseは2026年に発売予定とのうわさだ。
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