ドラガミゲームスは1月10日、ゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソー RePOP』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）］の世界累計販売本数が、20万本を突破したと発表。本作の価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに6490円だ。
本作は、2012年にPlayStation 3とXbox 360で発売された『ロリポップチェーンソー』のリメイク作品。ゲームのプレイアビリティの向上が図られており、ボタンレスポンスや攻撃速度、移動速度を改良し、より快適に遊びやすくなっている。
まだ本作をプレイしたことのない人は、この機会に触れてみてはいかがだろうか。
ロリポップチェーンソー RePOP リリーストレーラー
なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を掲載している。あわせてチェックしてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソーRePOP）
ジャンル：アクション
販売：ドラガミゲームス
開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：
PC（Steam版）：配信中（2024年9月12日）
PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）
PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
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