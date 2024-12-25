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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2187回

macOS Sequoia 15.2にミス

アップル「MacBook Air（M4）」2025年発売か　ソースコードから判明

2024年12月25日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルがリリースしたmacOS Sequoia 15.2のアップデートにミスがあり、まだ発売されていない2つのMacモデル向けのソフトウェアファイルが含まれていることがわかった。米メディアMacRumorsが12月11日に報じた。

　同紙によると、ソフトウェアファイルには「Mac16,12」と「Mac16,13」用のものがあり、それぞれ「MacBook Air（13インチ、M4、2025）」と「MacBook Air（15インチ、M4、2025）」を参照していたという。

　このことからM4チップを搭載したMacBook Airが開発されており、2025年に発売されると言って良いだろう。

　アップルはMacシリーズすべてにM4チップを搭載する計画があるとうわさされており、MacBook AirのM4チップ搭載モデルは2025年春、つまり2025年の3月から6月のあいだに発売されるとみられている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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