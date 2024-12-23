『デジボク2』などがお買い得！D3PがSteamで最大84％オフの「WINTER SALE」を開催中

『オメガラビリンス ライフ』は過去最大割引！

ディースリー・パブリッシャーは12月20日より、同社とDogenzaka LabのPCソフトが最大84％オフで購入できる「WINTER SALE」をSteamで実施中。開催期間は、2025年1月3日午前3時頃まで。

今回のセールでは、EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍2（略）』が40％オフで再登場。さらに今回は追加ミッションパックも20％オフで初セールとなっている。

また、ローグライクRPG×スローライフ『オメガラビリンス ライフ』は過去最大の77％オフに。着せ替え衣装などのDLCも50％オフと非常にお買い得になっている。

11月にリリースされたばかりの新作『デビュープロジェクト クッキングカフェ』が34％オフでセールに初登場。ほかにも注目作が多数ラインアップしているので、詳しくはセールページを確認してほしい。

【セール概要】

セール期間：2025年1月3日午前3時頃まで ※日本時間

ストアページ：

＜D3P＞：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/winter24

＜Dogenzaka Lab＞：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

セールタイトル（一部）

▼『デジボク地球防衛軍2（略）』

ゲーム本編：6980円 → 4188円（40％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2370170/

追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」：

1650円 → 1320円（20％オフ） セール初登場！

https://store.steampowered.com/app/2831530

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE'S

▼『地球防衛軍6』

ゲーム本編：8980円 → 5926円（34％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/2291060/

追加ミッションパック第1弾「Lost Days」：

1500円 → 1350円（10％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378087/

追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」：

1650円 → 1485円（10％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378088/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

▼『オメガラビリンス ライフ』

通常版：8580円 → 1973円（77％オフ） 過去最大割引！

デラックスエディション：1万780円 → 2479（77％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/1163600/

着せ替え衣装・追加ダンジョン・キャラクターソング：最大73％オフ セール初登場！

https://store.steampowered.com/dlc/1163600/

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

▼『デビュープロジェクト クッキングカフェ』

ゲーム本編：4980円 → 3286円（34％オフ） セール初登場！

https://store.steampowered.com/app/3155560

©2024 D3PUBLISHER

Steamだけでなく、PlayStation Storeでも同社のタイトルはセールを実施中。こちらの開催期間は、2025年1月6日まで。PlayStation 5やPlayStation 4を持っている人は、あわせてチェックしてみよう。

▼PS5/PS4「ビッグウィンターセール」特設ページ

https://www.d3p.co.jp/information/event/316/