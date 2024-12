【今だけ無料】動画生成AI「Pika 2.0」4日間使い放題

動画生成AIスタートアップのPikaは12月20日、同社の動画生成AIプラットフォームの最新バージョンである「Pika 2.0」を、期間限定で使い放題にすると発表した。

A giant pre-holiday gift from the Pika Team: We’re giving EVERYONE free, unlimited access to Pika 2.0.



From today until December 22nd, anyone on any plan can generate as many videos as they want, using all the Scene Ingredients they want.



It’s a 4-day Free-For-All, so get it… pic.twitter.com/78eFLXhArb