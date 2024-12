グーグル、4K対応の動画生成AI「Veo 2」　OpenAI「Sora」にすかさず対抗

グーグルは現地時間12月16日、4K解像度に対応する動画生成AIモデル「Veo 2」を発表した。OpenAIが12月9日に「Sora」の一般提供を開始したことへの対抗措置とみなせる。

Today, we’re announcing Veo 2: our state-of-the-art video generation model which produces realistic, high-quality clips from text or image prompts. 🎥



We're also releasing an improved version of our text-to-image model, Imagen 3