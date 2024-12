イーロン・マスク氏「ハッシュタグの使用はやめてください。システムにはもう必要ありませんし、見た目も悪いです」

Xのイーロン・マスク氏は12月18日、自身のXアカウントで、ハッシュタグの使用停止を求めるポストを投稿した。

当該ポストで同氏は、Xの従業員Dan氏が生成AI「Grok」にハッシュタグを使うべきかどうかを尋ね、「使わない方が良い」という旨の回答を得たとするポストを引用。Grokの回答を肯定する形で、以下のように述べている。

Please stop using hashtags. The system doesn’t need them anymore and they look ugly.

日本語訳:ハッシュタグの使用はやめてください。システムにはもう必要ありませんし、見た目も悪いです。