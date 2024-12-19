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クリスマスプレゼントや年末のご褒美に！

「PS5」が1万円引き！ソニー、年末年始セールを開催

2024年12月19日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月19日、全国のPlayStation取扱店にて期間限定の「年末年始セール」を開催すると発表した。

　PlayStation 5本体やPlayStation VR2、DualSense ワイヤレスコントローラーなどの周辺機器、PS5/PS4用ソフトウェアをお求めやすい価格で購入できる。

　DualSense ワイヤレスコントローラーは、新色の「クロマ コレクション」2種もセール対象となっているので要注目だ。各販売店へのリンクは、公式サイトをチェックしてほしい。

・「PS5年末年始セール」の公式サイト
https://www.playstation.com/ja-jp/deals/playstation-holiday-gift-guide/#sale

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新色のコントローラーも割引対象で13％オフ！

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※ 「PlayStation」、「プレイステーション」、「DualSense」、および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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