ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月19日、全国のPlayStation取扱店にて期間限定の「年末年始セール」を開催すると発表した。
PlayStation 5本体やPlayStation VR2、DualSense ワイヤレスコントローラーなどの周辺機器、PS5/PS4用ソフトウェアをお求めやすい価格で購入できる。
DualSense ワイヤレスコントローラーは、新色の「クロマ コレクション」2種もセール対象となっているので要注目だ。各販売店へのリンクは、公式サイトをチェックしてほしい。
・「PS5年末年始セール」の公式サイト
https://www.playstation.com/ja-jp/deals/playstation-holiday-gift-guide/#sale
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