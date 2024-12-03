PS Storeでは「プレイステーション」発売30周年を記念したセールにタイトルを提供
「デビル メイ クライ」シリーズなど名作アクションがお買い得！「CAPCOM WINTER SALE」が開催
カプコンは12月2日より、各デジタルストアにて「CAPCOM WINTER SALE」を開催。開催期間はストアごとで異なるので、下記でチェックしてほしい。
「プレイステーション」発売30周年を記念したセールを実施中のPlayStation Storeでは、爽快な操作感が人気のスタイリッシュアクション「デビル メイ クライ」シリーズの『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』をはじめ、戦国時代の武将や史実をモチーフに、ユニークで斬新な世界観を創造した「戦国BASARA」シリーズの『戦国BASARA4 皇』『戦国BASARA 真田幸村伝』や『鬼武者』など、名作アクションゲームの数々がお買い得価格でセール中。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」特設ページでチェックしてほしい。
CAPCOM WINTER SALE
https://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
・PlayStation Store
セール期間：2024年12月20日23時59分まで
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【64％オフ!!】：1462円
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編）
通常価格：6101円
セール価格【68％オフ!!】：1952円
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『戦国BASARA 真田幸村伝』（ゲーム本編）
通常価格：7119円
セール価格【86％オフ!!】：996円
PS4『鬼武者』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
PS4『帰ってきた 魔界村』
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1316円
・Steam Store
セール期間：2024年12月5日2時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/blackfriday
Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【45％オフ!!】：5494円
（収録内容）
- BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション
- BIOHAZARD RE:3 Z Version
- BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック
- BIOHAZARD RESISTANCE
- BIOHAZARD RE:4 Gold Edition
- BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES
Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【40％オフ!!】：3594円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【73％オフ!!】：1597円
Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【43％オフ!!】：5124円
Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【40％オフ!!】：3594円
・ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年12月5日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale
Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【40％オフ!!】：3594円
Switch『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編：逆転123＋逆転456）
通常価格：6990円
セール価格【40％オフ!!】：4194円
©CAPCOM
本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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