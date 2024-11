最大4万円相当おトク！ ドミノ・ピザ×スヌーピーの「ハッピーニューイヤーセット​」数量限定販売

▲ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット 4599円~(持ち帰り)/4999円~(デリバリー)

ドミノ・ピザは12月30日~2025年1月12日の期間、スヌーピーとコラボした「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」を販売します。

購入は先着順で、数量はおよそ4万個限定。11月23日10時~12月4日23時59分の期間、専用ページにて応募を受け付けています。



商品の購入コードは12月5日以降に送付され、12月30日~2025年1月12日の期間に受け取ることが可能です。

ピザとかわいいグッズで新年を迎えよう!

本セットの内容は、好きなSサイズピザ2枚、サイドメニュー2品、オリジナルトートバッグ、最大4万円分相当おトクなクーポンブックの4点が入っています。

本セットでは、1985年からのロングセラー「ドミノ・デラックス」や「マルゲリータ」など、人気のピザから2種類を選べます。

サイドメニューはポテトフライ、骨付きフライドチキンやコーンポタージュなど定番から2品を選べます。追加料金で、他の種類のサイドメニューも選択可能。

▲トートバッグは大人かわいいモノトーンで、普段使いにも便利なデザイン(サイズ:およそ幅160×高さ120mm)

▲クーポンブックにはピザ全品50%オフや人気メニューの割引が含まれており、2025年6月まで利用可能です

▲激レアな「ドミノ・ピザ×SNOOPY コラボデザインパーカー」(抽選)。「Life is Better with Pizza」のメッセージと、スヌーピーやピザが描かれたかわいいデザイン

さらに、クーポンブック2025には、100名限定で“激レア”スヌーピーコラボスウェットパーカーと引き換え可能な当選券が入っているサプライズも。「クーポンブック2025の中身は細部まで要チェックです!」とのこと。

先着4万個限定!

お正月に家族や友人と楽しむピザパーティーにぴったりなこのセット。トートバッグやクーポンブックなど、ピザ以外の特典も充実していて、新年の楽しみが増えそうですね。

数量限定なので、確実にゲットしたい方は早めの応募をおすすめします。

※価格は税込表記です。