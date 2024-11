タニタは11月7日、同社の80周年とSNKの手掛ける格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS(KOF)」30周年を記念したコラボレーション製品を新たに発表した。

KOFの人気作品「KOF'98」をプレイできる業務用体組成計「マルチ周波数体組成計THE KING OF FIGHTERSモデル」を220万円で販売。受注生産のため、本日より公式サイトにて受付を開始している。

・公式サイト

https://www.tanita.co.jp/business/special/healthmeter/

また、SNKのゲーム機「NEOGEO(ネオジオ)」のデザインを起用した「3D(3軸加速度)センサー搭載歩数計NEOGEOモデル」と、「デジタル温湿度計NEOGEOモデル」「同THE KING OF FIGHTERSモデル」をそれぞれ発売。こちらはいずれも3520円で購入できる。

タニタと言えば歩数計や体組成計とさまざまな作品をコラボした製品を出すことで有名なメーカー。過去にはスマホゲーム「アズールレーン」のデザインを取り入れた「音声付き体組成計」などを販売したこともあった。

※記事執筆時点で販売終了済み

今回のコラボでは、計測しながら「KOF'98」をプレイできる業務用体組成計のインパクトがとくに強い。毎日の計測が少し楽しみになるかもしれないので、興味があれば公式サイトをチェックしよう。

■「KOF」コラボ製品ページ

・マルチ周波数体組成計 THE KING OF FIGHTERSモデル

https://www.tanita.co.jp/product/business/bodycompositionanalyzer/9916/

・3Dセンサー搭載歩数計 NEOGEOモデル

https://shop.tanita.co.jp/shop/products/FB741NG0001JPA

・デジタル温湿度計 NEOGEOモデル THE KING OF FIGHTERSモデル

https://shop.tanita.co.jp/shop/products/TTCUSNK0001JPA

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.