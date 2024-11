ららぽーとBLACK FRIDAY、黒いポケモンとともに全国19施設でイベント開催

三井不動産商業マネジメントは、11月15日から11月29日までの期間、全国19施設の三井ショッピングパーク ららぽーとやラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザにおいて、「ららぽーとBLACK FRIDAY」を開催する。

イベント期間中、黒いレックウザをはじめとする「黒いポケモン」が各施設に登場する。来場者はポケモンステッカーを見つける「デジタルdeスタンプラリー」でポイントを集めることができ、全12種のスタンプを集めると三井ショッピングパークポイント500ポイントが当たるキャンペーンにも参加できるという。また、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンや期間限定フォトスポット、SNSプレゼントキャンペーンも開催される。

ポケモン関連の企画だけでなく、対象店舗で一定額以上を購入すると参加できる豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。A賞の全国共通宿泊券をはじめ、ロボット掃除機やモバイルプロジェクターなど合計14種類の賞品が用意されている。

※エリア内店舗:三井ショッピングパーク ららぽーと横浜



©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.