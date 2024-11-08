携帯アプリでは『ロックマンX DiVE オフライン』などがお買い得！
「モンスターハンター」シリーズがラインアップ！「CAPCOM HALLOWEEN SALE」がアップデート
カプコンは11月8日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM HALLOWEEN SALE」について、Steam Store／PlayStation Store／アプリストアにラインアップを追加してアップデートした。
Steam Storeでは、雄大な自然の中でさまざまなモンスターの狩猟を体験できるハンティングアクション「モンスターハンター」シリーズから『モンスターハンターワールド』『モンスターハンターライズ』『モンスターハンター ストーリーズ』『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』、ほかにも「逆転裁判」シリーズ、「Capcom Arcade Stadium」シリーズなどを追加。
PlayStation Storeでも「モンスターハンター」シリーズをはじめ、『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』『エグゾプライマル』などのゲーム本編や追加コンテンツがお買い得価格になっている。
また、App Store、Google Play Storeのゲームアプリも最大67％オフに。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM HALLOWEEN SALE」特設ページをチェックしてほしい。
特設ページ
https://www.capcom-games.com/sale/sale09-57ust/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
セール期間：2024年11月22日2時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/singlesday
Steam『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【73％オフ!!】：1597円
Steam『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Steam『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【20％オフ!!】：2392円
Steam『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編：MHストーリーズ＋MHストーリーズ2）
通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3953円
Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【40％オフ!!】：3594円
Steam『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編：逆転123+逆転456）
通常価格：6990円
セール価格【40％オフ!!】：4194円
Steam『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』（ゲーム本編＋追加コンテンツ62本）
通常価格：5952円
セール価格【37％オフ!!】：3720円
Steam「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1487円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/
バンドル価格：5876円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
PlayStation Store
セール期間：2024年11月11日23時59分まで
PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1596円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
PS4『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【20％オフ!!】：2392円
PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編：MHストーリーズ＋MHストーリーズ2）
通常価格：5990円
セール価格【34％オフ!!】：3953円
PlayStation Store
セール期間：2024年11月22日23時59分まで
PS5『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋はじめての旅の安心パック）
通常価格：9990円
セール価格【38％オフ!!】：6193円
PS5／PS4『エグゾプライマル デラックスエディション』（ゲーム本編＋スタートダッシュキット）
通常価格：8990円
セール価格【67％オフ!!】：2966円
App Store／Google Play Store
セール期間：2024年11月19日23時59分まで
『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【67％オフ!!】：1310円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3500円
セール価格【43％オフ!!】：1990円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja
『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）
通常価格：800円
セール価格【50％オフ!!】：400円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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