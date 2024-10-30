KongStudiosは10月30日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』において、無属性の遠隔アタッカー「オスプレイ アンナ」（CV：城戸まどかさん）を実装。
それにあわせて、「[SSR]オスプレイ アンナ」とそのモチーフ武器「★5 ガンブレラ」をピックアップした召喚イベントを開催している。開催期間は、2024年11月13日13時59分まで。
※詳細はゲーム内をご確認ください。
【キャラクター紹介】
アデラ王国、国王直属の特殊部隊「NEST」に所属する秘密諜報員アンナ。軍人一家に生まれ、亡き両親の跡を継ぎ軍に入隊した彼女は、その卓越した任務遂行能力が評価され、秘密諜報員「オスプレイ」として王国の脅威と戦い続けている。
★「オスプレイ アンナ」
■シーズンミッション SEASON.4 開催
「シーズンミッション SEASON.4」が開催。ミッションをクリアすると、装備コスチューム「ちびっ子 メイリル」などの限定アイテムを入手可能だ。ぜひ参加してみよう。開催期間は、2025年1月22日13時59分まで。
【参加条件】
ワールド11クリア
■セレクト召喚に「疫病医師」が登場！
「疫病医師（CV：福山潤さん）」がセレクト召喚に登場。モチーフ装備「リペンタンス」とあわせてセレクトリストに登録できるようになった。
■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新
英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2024年11月13日13時59分まで。
【新規コスチューム】
新規英雄コスチューム：パーティ潜入者 アンナ、海賊航海士 ウナ
新規装備コスチューム：特注日傘
■ガデテルチャンネル出張版 第2回公開『ガーディアンテイルズ』の情報バラエティ番組「ガデテルチャンネル」より、お便りコーナーをYouTubeショートで届ける「ガデテルチャンネル出張版」を更新した。ワイバーン姉妹が究極の選択に挑む第2回目を、ぜひ楽しもう。
▼「どっちも選べない！」（YouTube ショート）
https://youtube.com/shorts/dBTyAqQgmT8
▼お便り募集中！
https://forms.gle/a6ewDnCSDjTLCLay5
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.
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