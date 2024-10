アップル、新型MacBookシリーズを来週発表?

アップルは新型iMac、新型MacBook Pro、新型Mac miniなどのモデルを発表するという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が自身のXで10月22日に伝えた。

同氏によると、アップルの小売店でiMac、MacBook Pro、Mac miniの在庫が非常に少なくなっている。また、Magic Keyboard、Magic Mouse、Magic Trackpadなどの周辺機器の在庫も少なくなっている。

このことにより、新型の発売が近いのではないかとみられている。

I've seen no evidence to suggest Apple will hold a full-scale, iPhone like event at its headquarters with press. Instead, I'd anticipate the announcement to be online-focused with press hands-on opportunities, not too dissimilar from Scary Fast last year. https://t.co/sb95Sj6I9l