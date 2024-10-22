『Castlevania Dominus Collection』が初セールで20％オフ！
「悪魔城ドラキュラ」シリーズがお買い得！KONAMIがSteamでセール「Castlevaniaフェア」を開催中
コナミデジタルエンタテインメントは10月22日、「悪魔城ドラキュラ」シリーズの一部タイトルを対象としたセール「Castlevaniaフェア」をSteam Storeで開催。セール期間は、2024年11月4日19時59分まで。
期間中は、2005年～2008年にニンテンドーDS向けに発売した探索型アクションゲーム3作品を収録した新製品『Castlevania Dominus Collection』（2024年8月28日発売）が発売後初のセールとなり、20％オフで購入可能。
さらに、『Castlevania Advance Collection』が45％オフ、『悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション』が80％オフとお買い得価格になっている。
また、「Castlevaniaフェア」では「悪魔城ドラキュラ」シリーズとのコラボ作品もセールを実施中。詳細は、Steam Store内の特設サイトを確認してほしい。
▼特設サイト
https://store.steampowered.com/publisher/Konami/sale/CASTLEVANIAFAIR2024
▼主なセールタイトル
●Castlevania Dominus Collection
通常価格：2750円 ⇒ セール価格：2200円（20％オフ）
●Castlevania Advance Collection
通常価格：2200円 ⇒ セール価格：1210円（45％オフ）
●悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション
通常価格：3300円 ⇒ セール価格：660円（80％オフ）
※そのほかのセール対象タイトルは特設サイトをご確認ください。
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