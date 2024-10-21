追加ストーリー＆ミッションや、ジオラマモードで使用できる背景セットも登場
「ペーネロペー」ほかが実装！『ガンダムブレイカー４』有料追加DLC第1弾が10月24日に配信
バンダイナムコエンターテインメントは10月21日、発売中の創壊共闘アクション『ガンダムブレイカー４』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）］について、有料追加ダウンロードコンテンツ第1弾の情報を公開した。本DLCの配信日は、2024年10月24日となる。
◆追加ストーリー＆ミッションDLC①「GO! RESTART!!」
本編の後日談となる追加ストーリーと追加機体が入手可能できる。
【追加ミッション】
・追加ストーリーミッション3種
・追加クエスト1種
【追加機体】
・クロスボーンガンダムX-1フルクロス
・ペーネロペー
・戦国アストレイ頑駄無
・ダブルオークアンタフルセイバー
◆ジオラマDLC①「コロニーセット」
ジオラマモードで使用できる背景やオブジェクトが入手可能。
【追加オブジェクト】
・背景2種（サイド7風背景、コロニー残骸風）
・オブジェクト10種（コロニー外壁、コロニーハッチなど）
・キーアートポスター15種
「追加ストーリー＆ミッションDLC」や「ジオラマDLC」の単体販売はもちろん、「追加ストーリー＆ミッションDLC」第1弾～第5弾、「ジオラマDLC」第1弾～第4弾までがお得にプレイできるシーズンパス、ジオラマパックや、本編と有料追加DLCやゲーム内特典が収録されたデジタルデラックスエディション、デジタルアルティメットエディションも発売中。より深く本作を楽しみたい人は、ぜひチェックしよう。
DLC情報はこちら：https://gb.ggame.jp/2024/dlc/
【ゲーム情報】
タイトル：ガンダムブレイカー4
ジャンル：創壊共闘アクション
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年8月29日）
価格：
通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：1万2430円（ダウンロード版）
デジタルアルティメットエディション：1万3970円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン：1人～3人）
CERO：B（12才以上対象）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。
※画面は開発中のものです。
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