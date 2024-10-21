バンダイナムコエンターテインメントは10月21日、発売中の創壊共闘アクション『ガンダムブレイカー４』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）］について、有料追加ダウンロードコンテンツ第1弾の情報を公開した。本DLCの配信日は、2024年10月24日となる。

◆追加ストーリー＆ミッションDLC①「GO! RESTART!!」

本編の後日談となる追加ストーリーと追加機体が入手可能できる。

【追加ミッション】

・追加ストーリーミッション3種

・追加クエスト1種

【追加機体】

・クロスボーンガンダムX-1フルクロス

・ペーネロペー

・戦国アストレイ頑駄無

・ダブルオークアンタフルセイバー

◆ジオラマDLC①「コロニーセット」

ジオラマモードで使用できる背景やオブジェクトが入手可能。

【追加オブジェクト】

・背景2種（サイド7風背景、コロニー残骸風）

・オブジェクト10種（コロニー外壁、コロニーハッチなど）

・キーアートポスター15種

「追加ストーリー＆ミッションDLC」や「ジオラマDLC」の単体販売はもちろん、「追加ストーリー＆ミッションDLC」第1弾～第5弾、「ジオラマDLC」第1弾～第4弾までがお得にプレイできるシーズンパス、ジオラマパックや、本編と有料追加DLCやゲーム内特典が収録されたデジタルデラックスエディション、デジタルアルティメットエディションも発売中。より深く本作を楽しみたい人は、ぜひチェックしよう。

DLC情報はこちら：https://gb.ggame.jp/2024/dlc/

【ゲーム情報】

タイトル：ガンダムブレイカー4

ジャンル：創壊共闘アクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：

Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）

発売日：発売中（2024年8月29日）

価格：

通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万2430円（ダウンロード版）

デジタルアルティメットエディション：1万3970円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：1人～3人）

CERO：B（12才以上対象）

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※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

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