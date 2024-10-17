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ゲーム  >  ニュース  >  PC版『地球防衛軍６』の追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」が本日配信！

AIマリスが創造した仮想現実世界で高難易度ミッションに挑戦せよ！

PC版『地球防衛軍６』の追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」が本日配信！

2024年10月17日 19時25分更新

文● ミヤザキ／ASCII

PC版『地球防衛軍６』の追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」が本日配信！

　ディースリー・パブリッシャーは10月17日、PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『地球防衛軍６』について、大型DLCこと、追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」を配信。本ミッションパックの価格は1650円だ。

　本ミッションパックでの戦場は、シリーズ史上初となる仮想空間。EDF戦略情報部の「対プライマー仮想局地戦シミュレーター」が戦いの舞台となる。侵略者との仮想戦闘を体験できるシミュレーター内には、屈強な兵士育成のためか、想定外の強敵が待ち受けている。

　本シミュレーターは“英雄”のみが立ち入れる聖域であり、非常に危険で狂気に満ちている。しかも敵はAIマリスによって強化され、現実（ゲーム本編）とは異なる攻撃をしてくる強者ぞろい。

　しかし、高難度ミッション制覇の志ある者には、100種類以上もの新たな武器が出現する可能性も。30種類以上のミッションと5段階の難易度が収録されているので、ぜひ挑戦してみよう。

　また、本ミッションパックの紹介映像も公開中。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

PC版『地球防衛軍６』の追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」が本日配信！
PC版『地球防衛軍６』の追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」が本日配信！
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【製品概要】

タイトル：追加ミッションパック2「Visions of Malice（ビジョンズ オブ マリス）」
配信日：配信中（2024年10月17日
価格：1650円
対応人数：
　・オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）
　・オンライン：1～最大4人までのオンライン協力プレイ対応
ミッション数：30種類以上（各5段階の難易度を収録）
収録武器：100種類以上
※収録されている武器／兵器は、ゲーム本編の武器獲得システムと同様に、ミッション中に「武器アイテム」を収集することで獲得および成長します。ミッションパック２を購入することで、すぐに使用可能となるものではありません。

▼各ストアでのご購入はコチラから

Steam：https://store.steampowered.com/app/2378088/
Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/earth-defense-force-6-dlc019-3b3b31

▼紹介映像配信URL

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=hObf0S-XJjs
YouTubeショート：https://www.youtube.com/shorts/Sch_N91RwzI
ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/watch/1727948888

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍６
ジャンル：3Dアクションシューティング
配信：ディースリー・パブリッシャー
開発：サンドロット
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）
※PlayStation 5／PlayStation 4版は発売中
配信日：配信中（2024年7月25日）
価格：8980円
プレイ人数：
　オフライン：1～2人（画面分割プレイ可能）
　オンライン：1～4人
　※使用するゲーム機と同じ本数のソフトが必要です。

【DLC】

タイトル：追加ミッションパック1「Lost Days（ロスト デイズ）」
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）
配信日：配信中（2024年8月29日）　
価格：1500円

タイトル：追加ミッションパック2「Visions of Malice（ビジョンズ オブ マリス）」
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）
配信日：配信中（2024年10月17日）　
価格：1650円

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

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