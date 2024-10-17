ディースリー・パブリッシャーは10月17日、PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『地球防衛軍６』について、大型DLCこと、追加ミッションパック第2弾「Visions of Malice」を配信。本ミッションパックの価格は1650円だ。

本ミッションパックでの戦場は、シリーズ史上初となる仮想空間。EDF戦略情報部の「対プライマー仮想局地戦シミュレーター」が戦いの舞台となる。侵略者との仮想戦闘を体験できるシミュレーター内には、屈強な兵士育成のためか、想定外の強敵が待ち受けている。

本シミュレーターは“英雄”のみが立ち入れる聖域であり、非常に危険で狂気に満ちている。しかも敵はAIマリスによって強化され、現実（ゲーム本編）とは異なる攻撃をしてくる強者ぞろい。

しかし、高難度ミッション制覇の志ある者には、100種類以上もの新たな武器が出現する可能性も。30種類以上のミッションと5段階の難易度が収録されているので、ぜひ挑戦してみよう。

また、本ミッションパックの紹介映像も公開中。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

【製品概要】

タイトル：追加ミッションパック2「Visions of Malice（ビジョンズ オブ マリス）」

配信日：配信中（2024年10月17日

価格：1650円

対応人数：

・オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

・オンライン：1～最大4人までのオンライン協力プレイ対応

ミッション数：30種類以上（各5段階の難易度を収録）

収録武器：100種類以上 ※

※収録されている武器／兵器は、ゲーム本編の武器獲得システムと同様に、ミッション中に「武器アイテム」を収集することで獲得および成長します。ミッションパック２を購入することで、すぐに使用可能となるものではありません。

▼各ストアでのご購入はコチラから

Steam：https://store.steampowered.com/app/2378088/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/earth-defense-force-6-dlc019-3b3b31

▼紹介映像配信URL

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=hObf0S-XJjs

YouTubeショート：https://www.youtube.com/shorts/Sch_N91RwzI

ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/watch/1727948888

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍６

ジャンル：3Dアクションシューティング

配信：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）

※PlayStation 5／PlayStation 4版は発売中

配信日：配信中（2024年7月25日）

価格：8980円

プレイ人数：

オフライン：1～2人（画面分割プレイ可能）

オンライン：1～4人

※使用するゲーム機と同じ本数のソフトが必要です。

【DLC】

タイトル：追加ミッションパック1「Lost Days（ロスト デイズ）」

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）

配信日：配信中（2024年8月29日）

価格：1500円

タイトル：追加ミッションパック2「Visions of Malice（ビジョンズ オブ マリス）」

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）

配信日：配信中（2024年10月17日）

価格：1650円

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