Cygamesは10月10日、アクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』について、PlayStation Store／ Storeにて、同作のダウンロード版が40％オフで購入できるセールを開始。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
■セール実施期間
PlayStation 5／PlayStation 4：2024年10月23日11時59分（日本時間）まで
Steam：2024年10月24日午前2時（日本時間）まで
■セール価格
グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition：8778円 ⇒ 5266円
グランブルーファンタジー リリンク Special Edition：1万1770円 ⇒ 7062円
グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition：1万3860円 ⇒ 8316円
※『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』はPS5／PS4版のみとなります。
■販売ページ
PlayStation Store：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/229066/
Steam Store：https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/
※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※詳細は各販売ページをご確認ください。
※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年2月1日）
価格：
PS5／PS4／Steam通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4デラックスエディション：1万4300円（パッケージ版）
PS5／PS4／Steamスペシャルエディション：1万1770円（ダウンロード版）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：1万3860円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オフライン）／1～4人（オンライン）
CERO：B（12歳以上対象）
© Cygames, Inc.
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