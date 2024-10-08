カプコンは10月7日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」にラインアップを追加したと発表。
App Storeでは「バイオハザード7 レジデント イービル」が初セールとなっており、今なら59％オフの800円で購入できる。期間は11月4日まで。
そのほか、PlayStation Storeでは10月9日まで「ストリートファイター6」を50％オフ、Steamストアでは「モンスターハンター」20周年記念パックが73％オフと、非常にお買い得となっているのでお見逃しなく。セール全体のラインアップは、下記の特設サイトまで。
・「CAPCOM TGS 2024 SALE」特設サイト
https://www.capcom-games.com/sale/sale08-d8i6f/ja-jp/
バイオハザード7 レジデント イービル
・通常価格：1990円
・セール価格：800円（59%オフ！）
・iPhone／iPad／Mac
https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-7-resident-evil/id1640628954
ストリートファイター6
・通常価格：7990円
・セール価格：3995円（50%オフ！）
・PlayStation 5／PlayStation 4
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10001615
「モンスターハンター」20周年記念パック
・通常価格：2万1940円
・セール価格：5929円（73%オフ！）
・PC（Steam）
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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