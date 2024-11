D4エンタープライズは11月12日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、T&E SOFTの『サイオブレード(MSX2版)』を配信。価格は550円となる。

本作は、1988年にリリースされたアドベンチャーゲーム。近未来を舞台に、キースとヒューイの2人の主人公を通してストーリーが進展する。

ゲームは、通常時はコマンド選択方式のアドベンチャーゲームだが、シーンによってはアクションゲームになるなどユニークな展開も用意されている。

ゲームの大きな特徴は、主人公の両者は直接的に交錯しないものの物語の根底でつながっているということ。

異なる二者のストーリーが織りなす世界観の、ある意味でツウ好みのシナリオに加え、当時のキャッチコピー「映画館でゲームをする感覚の、ダイナミックなスケールとスピード感」が、実に本作の特徴を表しているといえるだろう。

アドベンチャーゲームファンは、この機会にぜひ触れてみてはいかがだろうか。

※ゲーム内セーブ・ロードはご利用できません。クイックセーブ・ロードにて代用をお願いいたします。

【ゲーム情報】

タイトル:サイオブレード(MSX2版)

ジャンル:アドベンチャーゲーム

メーカー:T&E SOFT

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年11月12日)

価格:550円

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.