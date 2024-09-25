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ゲーム  >  ニュース  >  「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Steamではお得なバンドル版も登場

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

2024年09月25日 19時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

　カプコンは9月25日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」について、Steam Store／PlayStation Store／ニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデートした。セール期間はストアによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

　明日からの「東京ゲームショウ2024」出展を控え、本日から事前予約も開始されたシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の話題でますますの盛り上がりをみせる「モンスターハンター」シリーズでは、『モンスターハンター：ワールド』や『モンスターハンターライズ』に加え、『モンスターハンター ストーリーズ』がデジタルセールに初登場。

　ほかにも「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズ、「逆転裁判」シリーズなど人気タイトルのゲーム本編や追加コンテンツが、お買い得価格で販売中だ。

　国内最大のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」の開催でゲーム関心度も高まるこの機会に、気になっていた未体験の名作ゲームをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM TGS 2024 SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM TGS 2024 SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale08-d8i6f/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store
セール期間：2024年10月9日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tgs

Steam『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円
セール価格【73％オフ!!】：1597円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Steam『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【17％オフ!!】：2481円

Steam『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：1487円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』

■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/

バンドル価格：5929円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

PlayStation Store
セール期間：2024年10月9日23時59分まで

PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1596円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【17％オフ!!】：2481円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）』

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編 Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

PS4『鬼武者』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年10月1日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

Switch『BIOHAZARD VILLAGE CLOUD』（ゲーム本編） ※

通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2990円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Switch『BIOHAZARD RE:2 CLOUD』（ゲーム本編） ※

通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

Switch『BIOHAZARD RE:3 CLOUD』（ゲーム本編） ※

通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円

「モンハン」シリーズなどを追加！「CAPCOM TGS 2024 SALE」がアップデート

※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。
※クラウドゲームは常時安定したネットワーク環境（推奨環境：Wi-Fi 802.11ac 5GHzもしくは有線LANアダプター）が必要となります。購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。

©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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