カプコンは9月25日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM TGS 2024 SALE」について、Steam Store／PlayStation Store／ニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデートした。セール期間はストアによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
明日からの「東京ゲームショウ2024」出展を控え、本日から事前予約も開始されたシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の話題でますますの盛り上がりをみせる「モンスターハンター」シリーズでは、『モンスターハンター：ワールド』や『モンスターハンターライズ』に加え、『モンスターハンター ストーリーズ』がデジタルセールに初登場。
ほかにも「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズ、「逆転裁判」シリーズなど人気タイトルのゲーム本編や追加コンテンツが、お買い得価格で販売中だ。
国内最大のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」の開催でゲーム関心度も高まるこの機会に、気になっていた未体験の名作ゲームをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM TGS 2024 SALE」特設ページでチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM TGS 2024 SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale08-d8i6f/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
セール期間：2024年10月9日1時59分まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tgs
Steam『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【73％オフ!!】：1597円
Steam『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【17％オフ!!】：2481円
Steam『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1487円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY SERIES PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/
バンドル価格：5929円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
PlayStation Store
セール期間：2024年10月9日23時59分まで
PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【60％オフ!!】：1596円
PS4『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【17％オフ!!】：2481円
PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）』
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編 Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
PS4『鬼武者』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年10月1日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2
Switch『BIOHAZARD VILLAGE CLOUD』（ゲーム本編） ※
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2990円
Switch『BIOHAZARD RE:2 CLOUD』（ゲーム本編） ※
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
Switch『BIOHAZARD RE:3 CLOUD』（ゲーム本編） ※
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。
※クラウドゲームは常時安定したネットワーク環境（推奨環境：Wi-Fi 802.11ac 5GHzもしくは有線LANアダプター）が必要となります。購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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