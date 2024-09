アップル「iPhone 16」45W急速充電対応か

アップルが9月20日に発売するiPhone 16シリーズは、全モデルがUSB-C接続による最大45Wでの急速充電に対応している可能性が高い。中国品質認証センターが公開した資料から明らかになった。

公開された資料は中国のSNS微博(Weibo)でリークされ、著名リーカーのShrimpApplePro氏が取り上げるなどして拡散している。

資料によると、iPhone 16は全モデルが5~15V×3Aでの充電がテストされている。そのため、最大45Wでの急速充電に対応している可能性が高いとみられている。

なお、現行のiPhone 15シリーズは最大29Wのため、単純計算で今までよりも約50%早く充電が進むことになる。

THIS IS A VERY GOOD NEWS

All the iPhone 16 series has up to 45W wired charging! According to the CQC https://t.co/nlRIvrBib5pic.twitter.com/8cUnGDsLMI