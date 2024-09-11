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『メタルブラック』や『ニュージーランドストーリー』など人気の10タイトルをラインアップ！

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

2024年09月11日 18時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

　ハムスターは9月11日より、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに、同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信しているタイトーのタイトルについて、「タイトー アケアカセール」を開始。セール期間は、2024年9月25日23時59分まで。

　今回のセールでは、「アーケードアーカイブス」シリーズタイトルとして配信しているタイトーの50タイトルのうち10タイトルを、30％オフの期間限定価格で配信。未プレイのタイトルをこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【セール概要】

セール名：タイトー アケアカセール
対応機種：Nintendo Switch／PlayStation 4
販売価格：定価の30％オフ
　ニンテンドーeショップ：838円 ⇒ 586円
　PS Store：837円 ⇒ 585円
セール期間：2024年9月11日～9月25日23時59分（日本時間）まで
公式サイト：https://www.hamster.co.jp/release/946/

「タイトー アケアカセール」対象10タイトル

●アルペンスキー

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1982 ALL RIGHTS RESERVED.

●ガンフロンティア

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1990 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●地獄めぐり

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1988 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●ダイノレックス

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1992 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●ドンドコドン

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1989 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●ニュージーランドストーリー

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1988 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●フェアリーランドストーリー

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1985 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●べんべろべえ

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1984 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●ミズバク大冒険

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1990 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

●メタルブラック

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！

© TAITO CORPORATION 1991 ALL RIGHTS RESERVED. Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

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