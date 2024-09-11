『メタルブラック』や『ニュージーランドストーリー』など人気の10タイトルをラインアップ！
「タイトー アケアカセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催！
ハムスターは9月11日より、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに、同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信しているタイトーのタイトルについて、「タイトー アケアカセール」を開始。セール期間は、2024年9月25日23時59分まで。
今回のセールでは、「アーケードアーカイブス」シリーズタイトルとして配信しているタイトーの50タイトルのうち10タイトルを、30％オフの期間限定価格で配信。未プレイのタイトルをこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。
【セール概要】
セール名：タイトー アケアカセール
対応機種：Nintendo Switch／PlayStation 4
販売価格：定価の30％オフ
ニンテンドーeショップ：838円 ⇒ 586円
PS Store：837円 ⇒ 585円
セール期間：2024年9月11日～9月25日23時59分（日本時間）まで
公式サイト：https://www.hamster.co.jp/release/946/
「タイトー アケアカセール」対象10タイトル
●アルペンスキー
© TAITO CORPORATION 1982 ALL RIGHTS RESERVED.
●ガンフロンティア
© TAITO CORPORATION 1990 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●地獄めぐり
© TAITO CORPORATION 1988 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●ダイノレックス
© TAITO CORPORATION 1992 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●ドンドコドン
© TAITO CORPORATION 1989 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●ニュージーランドストーリー
© TAITO CORPORATION 1988 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●フェアリーランドストーリー
© TAITO CORPORATION 1985 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●べんべろべえ
© TAITO CORPORATION 1984 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●ミズバク大冒険
© TAITO CORPORATION 1990 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
●メタルブラック
© TAITO CORPORATION 1991 ALL RIGHTS RESERVED. Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう