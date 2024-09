ハムスターは9月11日より、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに、同社が運営する「アーケードアーカイブス」のタイトルとして配信しているタイトーのタイトルについて、「タイトー アケアカセール」を開始。セール期間は、2024年9月25日23時59分まで。

今回のセールでは、「アーケードアーカイブス」シリーズタイトルとして配信しているタイトーの50タイトルのうち10タイトルを、30%オフの期間限定価格で配信。未プレイのタイトルをこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【セール概要】

セール名:タイトー アケアカセール

対応機種:Nintendo Switch/PlayStation 4

販売価格:定価の30%オフ

ニンテンドーeショップ:838円 ⇒ 586円

PS Store:837円 ⇒ 585円

セール期間:2024年9月11日~9月25日23時59分(日本時間)まで

公式サイト:https://www.hamster.co.jp/release/946/

「タイトー アケアカセール」対象10タイトル

●アルペンスキー

© TAITO CORPORATION 1982 ALL RIGHTS RESERVED.

●ガンフロンティア

© TAITO CORPORATION 1990 ALL RIGHTS RESERVED.

●地獄めぐり

© TAITO CORPORATION 1988 ALL RIGHTS RESERVED.

●ダイノレックス

© TAITO CORPORATION 1992 ALL RIGHTS RESERVED.

●ドンドコドン

© TAITO CORPORATION 1989 ALL RIGHTS RESERVED.

●ニュージーランドストーリー

© TAITO CORPORATION 1988 ALL RIGHTS RESERVED.

●フェアリーランドストーリー

© TAITO CORPORATION 1985 ALL RIGHTS RESERVED.

●べんべろべえ

© TAITO CORPORATION 1984 ALL RIGHTS RESERVED.

●ミズバク大冒険

© TAITO CORPORATION 1990 ALL RIGHTS RESERVED.

●メタルブラック

●メタルブラック

© TAITO CORPORATION 1991 ALL RIGHTS RESERVED.