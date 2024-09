アップル「Apple Watch Ultra 3」発表なし?

アップルが9月9日(日本時間9月10日午前2時)に開催するスペシャルイベントでの新型Apple Watch Ultra(第3世代)の発表はされないようだ。米メディアBloombergのMark Gurman記者が自身のXで9月9日に伝えている。

同氏によると、新型Apple Watch Ultraの発表は予想しておらず、今年も第2世代の販売が継続されるという。

ただし、第2世代にはブラックカラーのオプションが追加されるとのことだ。

このほかうわさのあった新しいApple Watch SEの発売が遅れる可能性もあるという。

I don’t expect Apple to announce an Apple Watch Ultra 3 tomorrow. Instead, I expect the Ultra 2 sticks around and — finally — gains a black color option. I also wouldn’t rule out a delay to the new Watch SE.