アップル「iPhone 16 Pro」新色は「デザートチタニウム」か

アップルが2024年9月に発売するとうわさのiPhone 16 Proシリーズの新色は、「デザートチタニウム」になるという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで8月18日にリークした。

同氏によると、「Blue Titanium(ブルーチタニウム)」に代わる新色の名前は「Desert Titanium(デザート・チタニウム)」になる可能性が高いという。

同氏はXでデザートチタニウムについて「以前のパープルカラーに似たダークゴールドのような感じで、比較的控えめで深みのある色合い」だと説明している。

iPhone 16 Proのカラーラインナップは、デザートチタニウムのほかにホワイト、ブラック、ナチュラルチタニウムの4色展開になるとみられている。

This image could resemble the new Desert Titanium color of the iPhone 16 Pro, what do you think? pic.twitter.com/TcV3AaFTFu

There are four colors in total in the iPhone 16 Pro Lineup: white, black, gold and gray.



The desert titanium color is kind of dark gold, similar to the old purple color, relatively discreet and deep pic.twitter.com/uDiNiBI4Iz