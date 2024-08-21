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ゲーム  >  ニュース  >  『モンスターハンターワイルズ』ロゴTシャツとサーモボトルが当たるキャンペーンを開催！

最新映像公開記念キャンペーン第3弾

『モンスターハンターワイルズ』ロゴTシャツとサーモボトルが当たるキャンペーンを開催！

2024年08月21日 14時50分更新

文● Zenon／ASCII

　カプコンは8月21日、「モンスターハンター」シリーズ最新作である『モンスターハンターワイルズ』最新映像公開を記念したプレゼントキャンペーンを開催。

　最新映像公開記念キャンペーン第3弾となる今回は、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルロゴTシャツ&サーモボトルセットを抽選で10名にプレゼントする。応募期間は、2024年9月3日13時まで。

【賞品】

※画像はイメージです。賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【参加方法】

1．『モンスターハンターワイルズ』公式X（@MH_Wilds）をフォロー
2．キャンペーン対象ポストをリポスト

・キャンペーンサイト
https://www.monsterhunter.com/ja/20240821/wilds-trailer-cp3/

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2025年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：審査予定

©CAPCOM
※画面は開発中のものです。
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。
©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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