検索結果が変わる？ Googleの最新コアアップデートの影響とは

グーグルは8月15日、「Google検索」のコアアップデート(2024年8月分)の展開を開始したことを公表した。全面的な展開にはおよそ1ヵ月かかる見通し。

Today we released the August 2024 core update. It continues our work to improve the quality of our search results by showing more content that people find genuinely useful and less content that feels like it was made just to perform well on Search.https://t.co/T6Qt0JUoWt