バンダイナムコエンターテインメントは8月9日、スーパーロボット大戦生配信番組「生スパロボチャンネル[アプリ版]」を配信すると発表。配信日時は、2024年8月23日21時より。
＜番組スケジュール＞
【第一部】
■『スーパーロボット大戦DD』最新情報コーナー
⇒『スーパーロボット大戦DD』の最新情報を公開。
■「スーパーロボット大戦」シリーズ関連玩具など紹介コーナー
⇒「スーパーロボット大戦」シリーズに関連する玩具などの関連商品を紹介。
【第二部】
スパロボ夜話EX～第14章
寺田貴信＆森住惣一郎の「スパロボ夜話」
⇒「スーパーロボット大戦」シリーズスーパーバイザーとスパロボの過去を知る男による、ゆる～いトークショー。『新スーパーロボット大戦』の実況プレイを届ける予定だ。
＜配信日時＞
2024年8月23日21時～26時頃（予定）
※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。
＜出演者＞
■声優
赤羽根健治さん（『スーパーロボット大戦Ｘ‐Ω』『スーパーロボット大戦DD』イヌイ・アサヒ役）
阿座上洋平さん（『スーパーロボット大戦DD』ディド役）
長久友紀さん（『スーパーロボット大戦DD』大門恵留役）
■お笑い芸人
がっつきたいか
■ゲームクリエイター
森住惣一郎氏（トライクレッシェンド）
寺田貴信氏（「スーパーロボット大戦」シリーズスーパーバイザー）
オオチヒロアキ氏（バンダイナムコエンターテインメント／『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー）
＜配信ページURL＞
YouTube LIVE：https://youtube.com/live/o8Ni_5t6cFY
※今回、ニコニコ生放送での配信はございませんのでご注意ください。
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