バンダイナムコエンターテインメントは8月9日、スーパーロボット大戦生配信番組「生スパロボチャンネル[アプリ版]」を配信すると発表。配信日時は、2024年8月23日21時より。

＜番組スケジュール＞

【第一部】

■『スーパーロボット大戦DD』最新情報コーナー

⇒『スーパーロボット大戦DD』の最新情報を公開。

■「スーパーロボット大戦」シリーズ関連玩具など紹介コーナー

⇒「スーパーロボット大戦」シリーズに関連する玩具などの関連商品を紹介。

【第二部】

スパロボ夜話EX～第14章

寺田貴信＆森住惣一郎の「スパロボ夜話」

⇒「スーパーロボット大戦」シリーズスーパーバイザーとスパロボの過去を知る男による、ゆる～いトークショー。『新スーパーロボット大戦』の実況プレイを届ける予定だ。

＜配信日時＞

2024年8月23日21時～26時頃（予定）

※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。

＜出演者＞

■声優

赤羽根健治さん（『スーパーロボット大戦Ｘ‐Ω』『スーパーロボット大戦DD』イヌイ・アサヒ役）

阿座上洋平さん（『スーパーロボット大戦DD』ディド役）

長久友紀さん（『スーパーロボット大戦DD』大門恵留役）

■お笑い芸人

がっつきたいか

■ゲームクリエイター

森住惣一郎氏（トライクレッシェンド）

寺田貴信氏（「スーパーロボット大戦」シリーズスーパーバイザー）

オオチヒロアキ氏（バンダイナムコエンターテインメント／『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー）

＜配信ページURL＞