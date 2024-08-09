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『DD』の最新情報や関連玩具などを紹介！

「スパロボ」生配信番組生スパロボチャンネル[アプリ版]が8月23日21時より配信決定！

2024年08月09日 20時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「スパロボ」生配信番組生スパロボチャンネル[アプリ版]が8月23日21時より配信決定！

　バンダイナムコエンターテインメントは8月9日、スーパーロボット大戦生配信番組「生スパロボチャンネル[アプリ版]」を配信すると発表。配信日時は、2024年8月23日21時より。

＜番組スケジュール＞

【第一部】
■『スーパーロボット大戦DD』最新情報コーナー
　⇒『スーパーロボット大戦DD』の最新情報を公開。
■「スーパーロボット大戦」シリーズ関連玩具など紹介コーナー
　⇒「スーパーロボット大戦」シリーズに関連する玩具などの関連商品を紹介。
【第二部】
スパロボ夜話EX～第14章
寺田貴信＆森住惣一郎の「スパロボ夜話」
　⇒「スーパーロボット大戦」シリーズスーパーバイザーとスパロボの過去を知る男による、ゆる～いトークショー。『新スーパーロボット大戦』の実況プレイを届ける予定だ。

＜配信日時＞

2024年8月23日21時～26時頃（予定）
※番組は予告なく変更・終了になる可能性があります。

＜出演者＞

■声優
　赤羽根健治さん（『スーパーロボット大戦Ｘ‐Ω』『スーパーロボット大戦DD』イヌイ・アサヒ役）
　阿座上洋平さん（『スーパーロボット大戦DD』ディド役）
　長久友紀さん（『スーパーロボット大戦DD』大門恵留役）
■お笑い芸人
　がっつきたいか
■ゲームクリエイター
　森住惣一郎氏（トライクレッシェンド）
　寺田貴信氏（「スーパーロボット大戦」シリーズスーパーバイザー）
　オオチヒロアキ氏（バンダイナムコエンターテインメント／『スーパーロボット大戦DD』プロデューサー）

＜配信ページURL＞

YouTube LIVE：https://youtube.com/live/o8Ni_5t6cFY
※今回、ニコニコ生放送での配信はございませんのでご注意ください。

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