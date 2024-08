NVM Expressは8月6日(米国時間)、「NVM Express 2.1」(以下NVMe 2.1)の基本仕様を発表した。最新のデータセンター需要に応える仕様を持つ。

例えば、PCIe NVMeコントローラとNVMサブシステム間のライブマイグレーションが可能になるなど、従来のNVMe仕様との後方互換性を保ちつつ統合しやすくしている。また、一部のホスト処理をNVMeストレージデバイスにオフロードするための支援機能として、NVMe over Fabrics(NVMe-oF)用のネットワークブートメカニズム、NVMe over Fabricsゾーニングのサポート、暗号化キーのホスト管理とKey Per I/Oによる暗号化の提供、TLS 1.3のサポートに加え、DH-HMAC-CHAPの集中型認証検証エンティティ、サニタイズ後のメディア検証などのセキュリティ強化、高可用性アウトオブバンド管理、I3Cを介した管理、アウトオブバンド管理非同期イベント、NVMサブシステムの動的作成のサポートを含む管理の強化などを盛り込んでいる。