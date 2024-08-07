KongStudiosは8月7日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、新英雄「森の番人 エステル」（CV：朝井彩加さん）を実装したと発表。

「森の番人 エステル」は土属性の遠隔アタッカー。精霊の樹を守護するフォレストエルフの中で最も優れた戦闘力を持つ。その実力ゆえに警戒心が薄く楽観的な性格の彼女だが、致命的な弱点があるようで……？

現在、「[SSR]森の番人 エステル」とそのモチーフ武器「★5 オデッセイ」をピックアップした召喚イベントを開催中。期間は、本日メンテナンス後～2024年8月21日13時59分までとなる。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

ロードマップイベント開催！

ロードマップイベント「森の番人」が開催中。条件達成で獲得したイベントポイントを使用して、さまざまな報酬を獲得しよう。期間は、本日メンテナンス後～2024年8月21日13時59分まで。

ワールド9「ラー帝国」ボイス実装！

ワールド9「ラー帝国」にボイスを追加。より鮮やかに描かれる冒険を楽しもう。

※ワールド達成率が100％になると、リプレイ機能をご利用いただけます。

新作コスチューム多数入荷！ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会に英雄たちのおしゃれを楽しんでみてはいかがだろうか。期間は、本日メンテナンス後～2024年8月21日13時59分までとなる。

【新規コスチューム】

・新規英雄コスチューム：ボイトレ受講生 エステル、トリケラのきぐるみ ロゼッタ

・新規装備コスチューム：シャイニングボウ、恐竜ライフル

ガデテルチャンネル第2回「ネコとラジオとネコじゃらし」公開中！

「ガーディアンテイルズ」のエンタメラジオ番組「ガデテルチャンネル」の第2回を公開した。今回は第2回目にして「猫武士 ミケ（CV：小坂井祐莉絵さん）」がゲスト出演。ワイバーン姉妹とのオリジナルストーリーを楽しもう。

★番組では皆様からのメッセージを大募集★

日常のちいさな悩みから、ガデテルの世界で気になることなど、なんでも投稿しよう。番組内で採用されるとガーディアンテイルズオリジナルグッズをプレゼント！

・「第2回 はじめてのラジオ」

https://youtu.be/0LkD1m8iGyA

出演：

猫武士 ミケ（CV：小坂井祐莉絵さん）

ワイバーン姉妹（CV：アンデルソンゆり子さん）

シナリオ：白石定規氏（@jojojojougi）監修

動画制作：KADOKAWA Game Linkage

▼番組への感想はこちら

https://forms.gle/a6ewDnCSDjTLCLay5

※ゲームの攻略や、仕様、アップデートに関することはお答えできませんのでご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

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