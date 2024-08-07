最大1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも実施
美少女ローグライクRPG『De:Lithe Last Memories（ラスメモ）』事前登録者数が70万を突破
enishは8月7日、新作ローグライクRPG『De:Lithe Last Memories（ディライズ ラストメモリーズ）』の事前登録者数が70万人に達したと発表。これにより事前登録報酬として、アプリをダウンロードした人全員に対しガチャチケ合計30枚のプレゼントを決定。
また、事前登録者数70万人突破を記念して、最大1万円分のAmazonギフトカードが当たるSNSキャンペーンを実施する。応募期間は、2024年8月14日23時59分まで。
本作は、累計ダウンロード数900万突破のスマートフォン向けドラマチック共闘オンラインRPG『De:Lithe～忘却の真王と盟約の天使～』をベースとした、モバイルゲームクオリティのブロックチェーンゲーム。
対応プラットフォームはiOS／Android／PC（Windows）で、基本プレイ無料（アイテム課金制）のゲームとなる。正式リリース日は、2024年8月15日の予定だ。
事前登録
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/de-lithe-last-memories/id6479362017
・Google Playストア
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.geekout.lastmemories
・公式X（Twitter）フォロー
https://x.com/lastmemories_g
・公式YouTubeチャンネル登録
https://www.youtube.com/@DeLithe_LastMemories
・公式TikTokフォロー
https://www.tiktok.com/@delithe_lastmemories
・公式LINE友だち追加
https://lin.ee/fwQWtMm
・事前登録特設サイト内メールアドレス登録
https://lastmemories.io/
ラスメモ事前登録者数70万人突破記念キャンペーンについて
本日より、事前登録者数70万人突破を記念し、Amazonギフト券最大1万円分が合計70名に当たるSNSキャンペーンを開催している。
＜実施期間＞
2024年8月7日〜8月14日23時59分
＜応募方法＞
①https://twitter.com/lastmemories_gをフォロー
②キャンペーン対象ポストをリポスト
＜キャンペーン対象ポスト＞
https://x.com/lastmemories_g/status/1821020942258114957
＜注意点＞
※締切は2024年8月14日23時59分となります。
※当選発表はXのダイレクトメッセージ送信をもってかえさせていただきます。
※対象国は日本国内に限ります。
※抽選時点でフォローしている方が対象です。
プレセール第4弾の「NFTドールオークション」開催中
「NFTドールオークション」では、パブリックオークションのために用意された特別なNFTドールを、オークション形式で購入できる。
＜開催期間＞
2024年8月4日～8月10日23時
＜開催場所＞
https://auction.lastmemories.io
全6部隊、部隊ごとに日を分け、6日連続でオークションを実施中。本日2024年8月7日23時までは、第三部隊「ケルビム」のオークション。この機会に、ぜひお気に入りのドールを手に入れよう。
・【NFTドールオークション】の詳細についてはこちら
https://www.enish.jp/news/2024/27038
【ゲーム情報】
タイトル：De:Lithe Last Memories（ディライズ ラストメモリーズ）
ジャンル：ローグライクRPG
配信・開発：enish
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Windows）
配信日：2024年8月15日予定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©GeekOut / enish,inc.
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