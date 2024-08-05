アトラスは8月5日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|Sで発売中の『ユニコーンオーバーロード』について、“クリア済みユーザー”を対象としたアンケートを開始したと発表。
お気に入りのクラスやキャラクター、楽しかったステージなど本作に対する想いを開発陣へ届けよう。アンケートは全8問。締切は2024年8月19日23時59分まで。
・アンケートフォーム
https://pro.form-mailer.jp/fms/bc985431316735
また、現在PlayStation Storeとニンテンドーeショップで本作の初セールを実施中。PS Storeは2024年8月14日まで、ニンテンドーeショップは8月18日までとなる。
通常版が8778円→6583円（25％オフ）、ロードモナークエディションが1万3178円→9883円（25％オフ）とお買い得だ。
・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA05195_00-UNICORNOVERLORD0
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058315.html
なお、ASCII GAMESでは本作のプレイレビュー記事も掲載中。こちらもあわせてチェックして、購入の参考にしてもらいたい。
・『ユニコーンオーバーロード』トロコン達成レビュー！探索、バトル、物語が調和したストレスのないSRPG
https://ascii.jp/elem/000/004/190/4190494/
【ゲーム情報】
タイトル：ユニコーンオーバーロード
ジャンル：シミュレーションRPG
販売：アトラス
開発：アトラス、ヴァニラウェア
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S
発売日：発売中（2024年3月8日）
価格：
通常版：8778円（パッケージ／ダウンロード）
限定版：1万7578円（パッケージ）
ダウンロード豪華版：1万3178円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンラインプレイ要素あり）
CERO：C（15歳以上対象）
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