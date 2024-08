IT運用管理SaaS「Ivanti Neurons」日本国内のデータセンターから提供開始

Ivanti Softwareは2024年8月1日、同社のIT運用管理プラットフォーム「Ivanti Neurons Platform」を日本国内のデータセンターから提供開始したことを発表した。

Ivanti Neurons Platformは、企業のIT運用管理やセキュリティ、エクスペリエンス管理を包括的にサポートするSaaS型のプラットフォーム。日本国内のユーザー企業はこれまで海外データセンターのサービスを利用していたが、今後は日本のデータセンターを利用できるようになる。

IvantiのCOO(最高執行責任者)であるデニス・コザック氏は、「当社は、Ivanti Neurons Platformを日本国内のデータセンターから提供することで、日本国内のお客様がシームレスな体験を実現できるよう支援します」とコメントしている。

また、日本でIvanti製品の代理店を務めるSCSKセキュリティ 代表取締役社長 小峰正樹氏は、「Ivanti Neurons Platformをはじめとするクラウドソリューションをお客様に提案する上で、国内データセンターからの提供有無が、日本のお客様にとって重要な検討材料の一つとなっていました」とコメントして、今後の国内販売加速への期待を示している。

■Ivanti Neurons Platformに含まれる主な製品:

・Ivanti Neurons for Discovery:企業にある既知/未知のIT資産の検出/可視化

・Ivanti Neurons for DEX:従業員のデジタル体験を追跡、測定、最適化

・Ivanti Neurons for Patch Management:リスクベースの脆弱性管理、パッチ管理の効率化

・Ivanti Neurons Workspace:IT運用/ヘルプデスク向けのユーザーの問題解決支援ツール

・Ivanti Neurons for Edge Intelligence:エンドポイントの状況のリアルタイムな可視化

・Ivanti Neurons for Healing:エンドポイントで発生する問題の自動検出、診断、自己修復