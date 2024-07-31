「EDF」シリーズなどの定番タイトルから『夏色ハイスクル』などの個性派タイトルまで最大80％オフ！
『デジボク2』が初セールに！D3PのPS Store「Summer Sale」第2弾タイトルラインアップを紹介
ディースリー・パブリッシャーは7月30日、同社のPlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツが最大80％オフのお買い得価格で購入できるPlayStation Store（PS Store）の「Summer Sale」第2弾に提供しているタイトルラインアップを公開。開催期間は、2024年8月14日まで。
第2弾では、『デジボク地球防衛軍2』の通常版とシーズンパスがセールに初登場！ ほかにも、オープンワールド恋愛ADV『夏色ハイスクル★青春白書(略)』や名作と呼ばれる『地球防衛軍5』と『地球防衛軍6』、異世界ファンタジーTPS『バレットガールズ ファンタジア』など、さまざまなニーズに応えるラインアップを用意している。
夏に遊びたいゲームが超充実しているので、お見逃しなく。
【セール概要】
セール名：PS Store「Summer Sale」第2弾
開催期間：2024年7月30日～8月14日
セールページ：https://www.d3p.co.jp/information/event/299/
セール対象タイトル（一部）
『デジボク地球防衛軍2（略）』【NEW】
●ゲーム本編：
通常価格：6980円 ⇒ セール価格：5584円（20％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB00000000002
●シーズンパス（DLCセット）：
通常価格：3960円 ⇒ セール価格：3168円（20％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2SEASONPASS
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
『夏色ハイスクル★青春白書(略)』
通常価格：7619円 ⇒ セール価格：1523円（80％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00891_00-NPG0000000000000
© D3 PUBLISHER
『地球防衛軍5』
●デジタルプレミアムエディション（ゲーム本編+DLCセット）：
通常価格：1万2935円 ⇒ セール価格：3880円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5PREMIUM00000
©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER
『バレットガールズ ファンタジア D3P THE BEST』
通常価格：2852円 ⇒ セール価格：1426円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA09978_00-BGPHANTASIAPS4XX
©2018 SHADE Inc. ©2018 D3 PUBLISHER
セールタイトル一覧
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