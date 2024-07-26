バンダイナムコエンターテインメントは7月26日、「アイドルマスター」シリーズ初の形態となる新イベントを、2024年12月14日～15日にかけて、千葉県・幕張メッセで開催すると発表した。
そのほかの詳細は、本日19時より放送する特別生配信「アイドルマスター 特別生配信 19th→20th Special Party !!!!!!」にて発表される。ぜひ番組をチェックしよう。
【新イベント概要】
■日時：
2024年12月14日、15日
■場所：
幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～3、屋外展示場および隣接特設会場
【特別生配信 概要】
■日時
2024年7月26日19時～（予定）
■配信ページ
・YouTube Live（アイドルマスターチャンネル）
https://youtube.com/live/rf3pUPr8jTE
・アイドルマスター公式X（Twitter）
https://x.com/imas_official
※X Live（Twitter Live）は、当日配信するポストをご確認ください。
※YouTubeはGoogle LLC の商標です。
※配信は、予告なく変更・中止になる場合がございます。
【特別生配信 出演者】
≪アイドルマスター≫
中村繪里子さん（天海春香役）、今井麻美さん（如月千早役）、長谷川明子さん（星井美希役）、原由実さん（四条貴音役）、沼倉愛美さん（我那覇響役）
≪アイドルマスター シンデレラガールズ≫
大橋彩香さん（島村卯月役）※VTR出演
≪アイドルマスター ミリオンライブ！≫
山崎はるかさん（春日未来役）
≪アイドルマスター SideM≫
仲村宗悟さん（天道輝役）
≪アイドルマスター シャイニーカラーズ≫
関根瞳さん（櫻木真乃役）※VTR出演
≪学園アイドルマスター≫
長月あおいさん（花海咲季役）
≪MC≫
赤羽根健治さん（アニメ「アイドルマスター」プロデューサー役）
©窪岡俊之THE IDOLM@STER & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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