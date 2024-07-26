バンダイナムコエンターテインメントは7月26日、「アイドルマスター」シリーズ初の形態となる新イベントを、2024年12月14日～15日にかけて、千葉県・幕張メッセで開催すると発表した。

そのほかの詳細は、本日19時より放送する特別生配信「アイドルマスター 特別生配信 19th→20th Special Party !!!!!!」にて発表される。ぜひ番組をチェックしよう。

【新イベント概要】

■日時：

2024年12月14日、15日

■場所：

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～3、屋外展示場および隣接特設会場

【特別生配信 概要】

■日時

2024年7月26日19時～（予定）

■配信ページ

・YouTube Live（アイドルマスターチャンネル）

https://youtube.com/live/rf3pUPr8jTE

・アイドルマスター公式X（Twitter）

https://x.com/imas_official

※X Live（Twitter Live）は、当日配信するポストをご確認ください。

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。

※配信は、予告なく変更・中止になる場合がございます。

【特別生配信 出演者】

≪アイドルマスター≫

中村繪里子さん（天海春香役）、今井麻美さん（如月千早役）、長谷川明子さん（星井美希役）、原由実さん（四条貴音役）、沼倉愛美さん（我那覇響役）

≪アイドルマスター シンデレラガールズ≫

大橋彩香さん（島村卯月役） ※VTR出演

≪アイドルマスター ミリオンライブ！≫

山崎はるかさん（春日未来役）

≪アイドルマスター SideM≫

仲村宗悟さん（天道輝役）

≪アイドルマスター シャイニーカラーズ≫

関根瞳さん（櫻木真乃役） ※VTR出演

≪学園アイドルマスター≫

長月あおいさん（花海咲季役）

≪MC≫

赤羽根健治さん（アニメ「アイドルマスター」プロデューサー役）

©窪岡俊之THE IDOLM@STER & ©Bandai Namco Entertainment Inc.