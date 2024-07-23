バンダイナムコオンラインは7月23日、PC向けラインバトル型タワーディフェンス『ガンダムトライヴ』にて、スコアバトル「虚空を貫く希望の光～9th Anniversary～」を開催した。スコアバトルとは、1回のバトルで入手できるスコアを競いあうイベント。期間内のハイスコアをもとにランキング集計が行われ、順位に応じた報酬を獲得できる。

スコアバトルのランキングは「前半ランキング」「後半ランキング」の二つに分かれており、スコアに応じて報酬を獲得可能だ。

全体の開催期間は、2024年8月6日メンテナンスまで。前半ランキングの期間は7月30日12時59分まで。後半ランキングの期間は7月30日13時～8月6日0時59分まで。

■入手できる報酬の一例

●★5 スーパーガンダム(No.1513)＜EXCEED＞[武器：14連装ミサイル・ポッド]

タイプ：中距離／チップ：【強襲】ExCHIP-145

少ないENで出撃可能な迎撃に向いた機体。敵部隊の速攻機、とくに近距離属性の機体にはストッパー的存在。次回イベントのチーム対戦では強力な戦力となる。

●★5 エマ・シーン(No.2434)＜EXCEED強化後＞

●★5 シャア・アズナブル(No.2431)＜EXCEED強化後＞

「【スコアバトル応援】EXCEEDユニット確定ガシャ」配信開始！

2024年7月23日メンテナンス終了後より、「【スコアバトル応援】EXCEEDユニット確定ガシャ」の配信を開始した。本ガシャは10連で「EXCEED★5ユニット」が1体以上確定で出現し、オマケとして「9thアニバーサリーハロ」が付属する。開催期間は、2024年7月30日12時59分まで。

「【9周年記念】EXCEEDパイロット確定ガシャ」配信開始！

2024年7月23日メンテナンス終了後より、「【9周年記念】EXCEEDパイロット確定ガシャ」の配信を開始した。本ガシャは10連ガシャ5回で「EXCEED★5パイロット」が1体以上確定で出現する。また、通常10連3000モバコインのところ、初回のみ1000モバコインでプレイできる。開催期間は、2024年8月6日12時59分まで。

「ガントラニュース限定シリアルコード」の公開！

『ガンダムトライヴ』から配信されるニュース内限定でシリアルコードを公開。シリアルコードはゲーム内で入力可能だ。入力期間は、2024年8月6日23時59分まで。

■シリアルコード

20240723SB

【ゲーム情報】

タイトル：ガンダムトライヴ

ジャンル：ラインバトル型タワーディフェンス

開発・運営：バンダイナムコオンライン

プラットフォーム：Windows PC（8.1／10／11）／Mac OS（10.9以上）

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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