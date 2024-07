トランプ氏“奇跡の1枚“はソニー「α9 III」で撮影された

米国のトランプ前大統領が7月13日(現地時間)、演説中に銃撃を受け負傷した事件で、発生直後に同氏が拳を振り上げる様子を捉えた写真にソニーの「α9 III」が使われていたことがわかった。

TIME's new cover: Donald Trump survives shooting with nation on edge https://t.co/eQxgKW1eztpic.twitter.com/SwfZcm3V2z