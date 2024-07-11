バンダイナムコオンラインとバンダイナムコスタジオは7月10日より、共同プロジェクトチーム「PROJECT SKY BLUE」にて開発し、サービス運営中のオンラインゲームタイトル『BLUE PROTOCOL（ブループロトコル）』［PC（バンダイナムコID）／PlayStation 5／Xbox Series X|S］において、1周年記念新衣装全部入り豪華ステップアップ（第2弾）を販売。

また、スコアアタック「SA・神懸の御柱2」の開催を含むVer.1.06.003のアップデートを実施した。

「1周年記念新衣装全部入り豪華ステップアップ（第2弾）」

販売開始

2024年7月10日メンテナンス終了後より、「1周年記念新衣装全部入り豪華ステップアップ（第2弾）」を販売。「1周年記念新衣装全部入り豪華ステップアップ（第2弾）」はゲーム内「レグナスストア」よりプレイできる。

■当選するアイテムの一例

▼詳細は下記を確認！

https://blue-protocol.com/gasha/1stanniversary_stepup_vol2

「1周年記念新衣装＆復刻ステップアップ（第2弾）」

販売開始

2024年7月10日メンテナンス終了後より、「1周年記念新衣装＆復刻ステップアップ（第2弾）」を販売。「1周年記念新衣装＆復刻ステップアップ（第2弾）」はゲーム内「レグナスストア」よりプレイできる。

■当選するアイテムの一例

▼詳細は下記を確認！

https://blue-protocol.com/gasha/reprint_stepup_vol2

【1周年】特用Mタカラバイトセット＆

【1周年】Mタカラバイトセット

2024年7月24日10時まで、「【1周年】特用Mタカラバイトセット」「【1周年】Mタカラバイトセット」を販売中で、ゲーム内「レグナスストア」より購入できる。

「Mタカラバイトチケット」はミッションクリア時に使用するとエネミーが落とした宝箱を2倍にできるアイテム。

多くの宝箱を獲得するチャンス「エネミーラッシュ」の発生確率が4倍になるイベントを2024年7月24日メンテナンス開始前まで開催中で、さらに「Mタカラバイトチケット」を使用することで大量の宝箱を獲得可能だ。

▼【1周年】特用Mタカラバイトセット＆【1周年】Mタカラバイトセットの詳細は下記を確認！

https://blue-protocol.com/news/447

▼「エネミーラッシュ」の発生確率が4倍になるイベントの詳細は下記を確認！

https://blue-protocol.com/news/417

スコアアタック「SA・神懸の御柱2」開催

2024年7月10日メンテナンス終了後より、スコアアタック「SA・神懸の御柱2」を開催。スコアアタック対象となる一人（ソロ）専用ダンジョンに挑戦し、制限時間以内に獲得したスコアを基に、ランキング順位を競うコンテンツだ。開催期間は、2024年7月21日23時59分まで。

▼詳細は下記を確認！

https://blue-protocol.com/news/451

▼そのほか、Ver.1.06.003のアップデート内容は以下を確認！

https://blue-protocol.com/news/463