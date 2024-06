サンソフト(サン電子)は6月27日、ホラーゲーム『クロックタワー・リワインド』日本語パッケージ版(Nintendo Switch/PlayStation 5)の発売日を発表した。発売日は2024年10月31日、価格は通常版が4980円/DELUXE EDITIONが7480円だ。

また、本日よりSUPERDELUXE GAMES「SDX公式ストア」と各小売店にて予約受付を開始している。

本作は、1995年ヒューマンがスーパーファミコン用に発売した『クロックタワー』(CLOCK TOWER)を、カプコンと共同で現行のゲーム機[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)]に移植した復刻版。

新オープニング曲に加えアニメーションの追加や操作性の改善など、新規要素が盛り込まれている。

パッケージ版『クロックタワー・リワインド』概要

●通常版

・ゲームソフト(表裏ジャケット+マニュアル)

●DELUXE EDITION同梱物(7点)

・通常版ゲームソフト(表裏ジャケット+マニュアル)

・三方背ケース

・トレーディングカード

・アートカード2枚

・ステッカーシート

・ミニマガジン「DELUXE+」

・オリジナルサウンドトラックCD

★製品ページ:https://superdeluxegames.jp/collections/clocktower-rewind

Developed by WayForward Entertainment.

Carbon Engine is a registered trademark of Limited Run Games.

店舗別特典と店舗限定セット

■店舗別特典 - 全エディション共通

・Amazon特典:アナザージャケット

・GEO特典:クリアファイル

・ヨドバシカメラ/上新電機/ビックカメラ/ソフマップ/コジマ/ヤマダ電機:缶バッジ

・エビテン特典:B3タペストリー

・びっく宝島特典:ポストカード

・あみあみ特典:アクリルキーホルダー

・とらのあな特典:オリジナルアニメカットブロマイドセット

・WonderGOO特典:ポストカード

■店舗限定セット - 全エディション共通

・エビテン限定セット:3Dクリスタル+B3タペストリー

※店舗別特典・店舗限定セット画像は後日公開予定。

※取扱店舗と特典物の詳細につきましては、各小売店にお問いあわせください。

【ゲーム情報】

タイトル:パッケージ版『クロックタワー・リワインド』

ジャンル:ホラー

販売:SUPERDELUXE GAMES

メーカー:サンソフト/カプコン

開発:WayForward/Limited Run Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Nintendo Switch

※ダウンロード版はPS5/PS4/Switch/XSX|S/PC(Steam)で配信予定。

発売日:2024年10月31日予定

※ダウンロード版の発売日は未定。

価格:

通常版:4980円(パッケージ版)

DELUXE EDITION:7480円(パッケージ版)

※ダウンロード版の価格は未定。

CERO:未定