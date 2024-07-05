『虹の降る海』『新宿葬命』『鳥魂2』など新作タイトルが試遊できる！
リメイク版『オホーツクに消ゆ』をひと足先にプレイ！ジー・モードが「BitSummit Drift」に出展決定
ジー・モードは7月5日、京都みやこめっせで開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」に出展すると発表。「BitSummit Drift」の開催日は、2024年7月19日～21日の3日間だ。
出展内容の詳細は、以下のウェブサイトで随時更新予定。しっかりチェックしよう。
ジー・モード「BitSummit Drift」イベントページ
https://gmodeinfo.studio.site/bitsummit2024
ジー・モード 新作タイトルの展示と試遊
以下の、ジー・モード最新タイトルの展示と試遊を実施。
■『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ～追憶の流氷・涙のニポポ人形～』
2024年9月12日発売、試遊展示はBitSummit Driftが初となります。
https://gmodecorp.com/cs/okhotsk/
■『虹の降る海』
2024年夏発売予定、BitSummit Driftオフィシャルセレクションタイトルの試遊が、ジー・モードブースでもできる。
https://shirokurohitsuji.studio/products/rainbowsea/
■『新宿葬命』
2024年5月24日発売のSteam向けタイトル。
https://gmodeinfo.studio.site/shinjukusoumei
■『鳥魂2』
2024年4月25日発売、ゲーム実況で好評の『鳥魂2』、タイミングがあえば開発ディレクターと対戦可能。
https://gmodecorp.com/cs/toridama2/
「OU」画集の先行販売を実施
「BitSummit X-Roads」において、「POPULAR SELECTION AWARD」を受賞、また「電撃インディー大賞 2024」にて総合4位、アドベンチャー部門1位を受賞したピクチャレスク・アドベンチャー「OU」の画集を先行販売。また、発売中のアクリルキーホルダー、アクリルスタンドも販売する。
（画集仕様：A4サイズ横、本文88ページ）
・OU画集：3000円 ※イベント価格
・OU＆サリー 連結アクリルキーホルダー：1200円 ※イベント価格
・OU＆サリー アクリルスタンド：800円 ※イベント価格
・マリアッチ楽団 アクリルスタンド：800円 ※イベント価格
・ルー アクリルスタンド：800円 ※イベント価格
■ピクチャレスク・アドベンチャー「OU」 ※Nintendo Switch／PC（Steam）で発売中
『虹の降る海』グッズ販売
「Bitsummitオフィシャルセレクション」エリア、『虹の降る海』（白黒羊）で販売。
・アクリルスタンド：各1000円
（主人公／ダイコク／エビス／ベンテン／ビシャモン／ホテイ／フクロクジュ／ジュロウジン）
・アクリルチャーム：各500円
（主人公／ダイコク／エビス／ベンテン／ビシャモン／ホテイ／フクロクジュ／ジュロウジン）
・マスキングテープ：500円
・サウンドトラックカード：800円
ジー・モード ゲームカタログ配布
ジー・モードのゲームタイトル、事業内容を紹介する最新版カタログ（A5サイズ、20ページ）を配布する。
そのほか、今後も最新情報を発表！
ほかにも、今後BitSummit Drift開催までに、さまざまな新情報も発表予定。ジー・モード公式Xと、イベントページで随時更新予定なので、ぜひフォロー＆チェックしてみよう。
■ジー・モード 公式X
https://X.com/GmodePR
■ジー・モード「BitSummit Drift」イベントページ
https://gmodeinfo.studio.site/bitsummit2024
【イベント情報】
ビジネスデイ：2024年7月19日 10時～17時 ※ビジネスチケット購入者のみ入場可能
一般公開日：2024年7月20日～7月21日 10時～17時
会場：京都市勧業館みやこめっせ
チケット：一般／大学生 2000円、高校生 1000円、小・中学生 無料
公式サイト：https://bitsummit.org/
※チケット詳細、会場アクセスは公式サイトでご確認ください。
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。
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