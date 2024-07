ネクソンの新作無料TPS-RPG『The First Descendant』が全世界でリリース開始!

ネクソンとNEXON Gamesは7月2日16時より、基本無料のTPSルートシューター『The First Descendant』を全世界でリリースした。

対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。シングルプレイ、およびクロスプラットフォームによるオンライン協力プレイに対応している。

プレイヤーは継承者(Descendant)となって、イングリス大陸を守るため、エイリアンの侵略者バルガスとの人類の存続をかけた戦いを体感していく。

ゲームの詳細は開発者が解説を交えて紹介するローンチトレーラーなどを確認してほしい。

ローンチトレーラー(日本語字幕対応)

バトルパストレーラー

NEXON Games ゲームクリエイティブディレクター チュ・ミンソク氏のコメント 「私たち開発チームから継承者の皆さまへ、バルガスとの戦いに参戦してくれることを心から感謝いたします。2019年に初めてこのコンセプトでの開発を開始した時、私たちは自分たちが好きなルートシューターからインスパイアされた世界を創ろうとしました。 このジャンルは我々の中で特別な位置を占めており、数々の有名タイトルがある中で自分たちが誇りをもてるようなゲームを創るために一生懸命励んでまいりました。」

NEXON Games ゲームプロデューサー イ・ボムジュン氏のコメント 「『The First Descendant』はプレイヤーの声を反映したゲームを開発したいという想いから、弊社にとって初のグローバルマルチプラットフォームとしてローンチしました。 私たちの目標は、誇りに思えるゲームを創ることだけでなく、プレイヤーたちに長く愛され楽しんでもらえるゲームを創ることです。 私たちはコミュニティのリクエストに基づいてローンチに向けた多くの変更を加えました。それらがプレイ体験をより楽しいものにすることを願っています。」

リリース後の展開について

『The First Descendant』リリース後のプレシーズン期間では、新規プレイヤーおよびβテスト参加者に報酬を獲得するためのバトルパスを導入する。

さらに、これまでのβテストなどではプレイ機会の無かったエシモ、エンゾ、そしてユジンといった新キャラクターや武器、ヴォイド迎撃戦、インスタンスダンジョンなどが登場。

NEXON Gamesは、初回アップデートをリリース後5週目に予定しており、それに続く初のシーズンアップデー トは8週目に行われる。

シーズン1のエピソード「侵略」は、新しいキャラクターとファンから人気の高いキャラクターの物語に焦点を当て、新しいコロッサスとダンジョン、新武器などが登場する予定だ。

その後のシーズンアップデートは、約3ヵ月ごとの実施を予定しているとのこと。

ゲームの概要について

『The First Descendant』では、プレイヤーは人類の生存をかけて、巨大なコロッサスやバルガスというエイリアン侵略者との戦いが繰り広げられるイングリス大陸に導かれる。

ユーザーは強くなるためのさまざまなミッションを通して、息をのむようなストーリーを体験し、徐々に継承者の隠された秘密を明らかにしていく。

また、『The First Descendant』はUnreal Engine 5で開発された高品質なフィールドを通じて、現実とファンタジーが共存するユニークな美しい世界を提供する。

ゲームの特長について

●個性的で魅力的なキャラクター

それぞれ異なるコンセプトと戦闘スタイル、ストーリーを持つ個性豊かなキャラクターを選択可能。キャラクターを着飾るスキンなど、さまざまなカスタムオプションが用意されている。

ほかの継承者がゲーム内のNPCとして登場するため、より物語に没入した体験ができる。

また、各キャラクター専用のストーリークエストも用意しており、リリース開始時には人気キャラクター「バニー」の専用クエストがプレイできる。

●豪快な(エキサイティング)バトル、ダイナミックなアクション

各キャラクターのユニークなスキルセットを駆使して豪快な戦闘を体験し、グラップリングフックや特殊効果を持つ火器を使用して自由な動きと連鎖アクションを体験しよう。

●ヴォイド迎撃戦(巨大ボスレイド)

ユニークな攻撃パターンをもつ巨大なコロッサスとのヴォイド迎撃戦に挑む。ボスごとに戦略を考え、ウィークポイントを狙うことで巨大なボスを撃墜しよう。

●侵入作戦(インスタンスダンジョン)

ノーマルとハードの難易度で利用可能なダンジョンを探索し、報酬を獲得する。ハードモードのミッションでは、ミッション開始前にモディファイアと呼ばれる追加のチャレンジオプションを設定でき、より多くの報酬を得るためにポイントを獲得できる。

●プレイのモチベーションと成長

シナリオやワールドミッションをクリアし、挑戦的なタスクを通じて戦利品を獲得することによって、さまざまな装備を獲得し、継承者を着実に成長させる。

プレイヤーは進行するにつれてキャラクターを強化し、発展させることが求められる。

【ゲーム情報】

タイトル:The First Descendant

ジャンル:TPSルートシューター

配信:ネクソン、NEXON Games

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:配信中(2024年7月2日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内購入アリ)

プレイ人数:1人(オンライン最大4人協力プレイ)

CERO:C(15歳以上対象)

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.