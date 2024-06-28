Cygamesは6月28日、アクションRPG『グランブルーファンタジー リリンク』について、すでに実施中のPlayStation 5／PlayStation 4に加え、Steamでも発売後初となるセールを開始したと発表。セール期間は2024年7月12日午前2時（JST）まで。
■セール実施期間
Steam：2024年7月12日午前2時（JST）まで
PlayStation 5／PlayStation 4：2024年7月3日23時59分（JST）まで
■セール価格
『グランブルーファンタジー リリンク Standard Edition』：8778円 ⇒ 6144円
『グランブルーファンタジー リリンク Special Edition』：1万1770円 ⇒ 8239円
『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』：1万3860円 ⇒ 9702円
※『グランブルーファンタジー リリンク Digital Deluxe Edition』はPS5／PS4版のみとなります
■販売ページ
●Steam Store：
https://store.steampowered.com/app/881020/Granblue_Fantasy_Relink/
●PlayStation Store：
https://www.playstation.com/ja-jp/games/granblue-fantasy-relink/
※セール期間は予告なく変更になる場合がございます
※詳細は各販売ページをご確認ください
※販売価格が割引価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします
【ゲーム情報】
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：発売中（2024年2月1日）
価格：
PS5／PS4／Steam通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4デラックスエディション：1万4300円（パッケージ版）
PS5／PS4／Steamスペシャルエディション：1万1770円（ダウンロード版）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：1万3860円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オフライン）／1～4人（オンライン）
CERO：B（12歳以上対象）
© Cygames, Inc.
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