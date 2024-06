グーグル「Pixel 9」8月13日発表?　iPhone 16より先にAI機能アピールか

グーグルは現地時間6月26日、新製品発表イベント「Made by Google」を2024年8月13日に開催すると公式Xアカウントで明かした。

Made by Google is coming August 13 — and we’ll be showcasing the latest #Pixel devices, the best of Google AI and @Android software updates. Sign up for updates → https://t.co/W5MELxS9fKpic.twitter.com/AHvF2iIXXV