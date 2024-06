ランドマークに巨大スライムバルーンも登場 「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」7月20日～8月18日開催

横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらいは7月20日~8月18日、スクウェア・エニックスの協力のもと、ドラゴンクエストとのスペシャルコラボイベント「ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい」を開催する。



ランドマークプラザには、直径5mにおよぶ巨大な「スライム」のモニュメントバルーンが登場。MARK IS みなとみらいでも、カラフルで華やかな「スライムシャワー」をイメージしたバルーンが宙を舞い、空間を装飾。



また、横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」では、HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の発売決定を記念した特別展示を開催。さらに期間中は、両施設でのスタンプコンプリートでオリジナルステッカーがプレゼントされるスタンプラリーやコラボカフェ、スライム色塗り体験など、さまざまなコンテンツが続々と登場予定だという(詳細は続報で)。

ドラゴンクエストカーニバル in 横浜・みなとみらい

開催期間:7月20日~8月18日

開催場所:横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア スカイガーデン)

MARK IS みなとみらい

・スライムの巨大モニュメントバルーン

展示場所:ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

・スライム広場

展示場所:MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

・スライム色塗り体験

開催場所:ランドマークプラザ 5階 Cafe Fan Base

MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア

※色塗り体験の参加には参加費が必要、参加枠数には限りがある

・スタンプラリー

開催期間:7月20日~8月18日

開催場所:ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい両施設の6ヵ所

※特製ステッカーの数には限りがある

・コラボカフェ「カフェ・ベホイミ」

展開場所:ランドマークプラザ 5階「Cafe Fan Base」

営業時間:11時~21時30分(予定、イベントにより変動)



© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。