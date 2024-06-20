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新★6ユニット「ZZ-GR」や「キュベレイMk-II」も実装！

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！

2024年06月20日 18時45分更新

文● ミヤザキ／ASCII

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！

　バンダイナムコオンラインは6月20日、PC向け仲間と戦うガンダムRPG『SDガンダムオペレーションズ」において、「12周年ジャックポットルーレット」を開始した。イベント報酬などで獲得できる「ジャックポットルーレットチケット」を100枚集めると1回プレイでき、ルーレットの結果によってさまざまなゲーム内アイテムが入手可能だ。

新★6ユニット実装！

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！
PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！

　2024年6月20日のメンテナンスにて、新ユニット「★6ME　ZZ-GR」「★6ME　キュベレイMk-II」「★6LE　ゲーマルク」などを実装した。

★6ME　ZZ-GR

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！
PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！

★6ME　キュベレイMk-II

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！
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★6LE　ゲーマルク

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！
PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！

※各ユニットの詳細はゲーム内ガシャラインナップにてご確認ください。

【予告】超ガンオペの日12周年記念あいことば

PC『SDガンダムオペレーションズ』で「12周年ジャックポットルーレット」が開催！

　『SDガンダムオペレーションズ』公式X（Twitter）アカウント「@sd_gundam_op 」で公開される「超ガンオペの日12周年記念あいことば」を入力した人に「エクストラガシャチケット[12th] ×100」をプレゼント。

　「エクストラガシャチケット[12th]」が使用できる「エクストラガシャ」からは★6ユニットを含めさまざまなユニットが出現する。開催期間は、2024年8月22日11時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダムオペレーションズ
ジャンル：ガンダムRPG
配信：バンダイナムコオンライン
プラットフォーム：Windows PC（10／11）／Mac OS（10.8以上）／DMM GAMES
配信日：配信中
価格：基本無料＋アイテム課金

©創通・サンライズ

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