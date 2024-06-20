バンダイナムコオンラインは6月20日、PC向け仲間と戦うガンダムRPG『SDガンダムオペレーションズ」において、「12周年ジャックポットルーレット」を開始した。イベント報酬などで獲得できる「ジャックポットルーレットチケット」を100枚集めると1回プレイでき、ルーレットの結果によってさまざまなゲーム内アイテムが入手可能だ。
新★6ユニット実装！
2024年6月20日のメンテナンスにて、新ユニット「★6ME ZZ-GR」「★6ME キュベレイMk-II」「★6LE ゲーマルク」などを実装した。
★6ME ZZ-GR
★6ME キュベレイMk-II
★6LE ゲーマルク
※各ユニットの詳細はゲーム内ガシャラインナップにてご確認ください。
【予告】超ガンオペの日12周年記念あいことば
『SDガンダムオペレーションズ』公式X（Twitter）アカウント「@sd_gundam_op 」で公開される「超ガンオペの日12周年記念あいことば」を入力した人に「エクストラガシャチケット[12th] ×100」をプレゼント。
「エクストラガシャチケット[12th]」が使用できる「エクストラガシャ」からは★6ユニットを含めさまざまなユニットが出現する。開催期間は、2024年8月22日11時59分まで。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダムオペレーションズ
ジャンル：ガンダムRPG
配信：バンダイナムコオンライン
プラットフォーム：Windows PC（10／11）／Mac OS（10.8以上）／DMM GAMES
配信日：配信中
価格：基本無料＋アイテム課金
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